У ДПСУ зазначили, що Білорусь досі підтримує штучно створену міграційну кризу та умисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами. Українські правоохоронці та прикордонники готувалися до таких провокацій ще з минулого року, хоч найбільше потерпають від цього країни ЄС.

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Білоруські прикордонники привезли на кордон мігрантів

У Держприкордонслужбі розповіли, що неодноразово наголошували, що Білорусь може в будь-який момент направити потоки мігрантів в напрямку України. Прикметно, що цьому активно сприяють білоруські прикордонники та правоохоронці.

Зокрема, прикордонники Житомирського загону затримали шістьох нелегальних мігрантів з Південно-Східної Азії, помітивши доріжку слідів, яка вела з території Білорусі. Вони з'ясували, що нелегалами були громадяни Пакистану та Бангладешу.

Затримані чоловіки розповіли, що їх до кордону з Україною довезли люди у військовій формі. Вони припускають, що це були білоруські прикордонники. Далі їм вказали, в якому напрямку треба йти.

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Також чоловіки розповіли, що, коли вони перебували в Білорусі, контактували з правоохоронцями. Ті організовували їхній незаконний маршрут і наказали після перетину кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.

Це підтверджується і листуваннями в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безрезультатно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців,

– розповіли в ДПСУ.

Однак подорож нелегалів була недовгою, адже їх затримали одразу після перетину кордону. Наразі тривають перевірка затриманих та встановлення:

всіх обставини спроби незаконного перетину кордону,

хто сприяв нелегалам у цій подорожі.

Зверніть увагу! Збройні Сили України нещодавно звернулися до народу Білорусі. Вони попередили людей про можливі провокації від російських спецслужб, щоб втягнути країну у війну.

На кордоні затримали нелегалів, яких привезли білоруські прикордонники / Фото Держприкордонслужби

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