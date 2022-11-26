В ГНСУ отметили, что Беларусь до сих пор поддерживает искусственно созданный миграционный кризис и намеренно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами. Украинские правоохранители и пограничники готовились к таким провокациям еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС.

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Белорусские пограничники привезли на границу мигрантов

В Госпогранслужбе рассказали, что неоднократно отмечали, что Беларусь может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины. Примечательно, что этому активно содействуют белорусские пограничники и правоохранители.

В частности, пограничники Житомирского отряда задержали шесть нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, заметив дорожку следов, ведущую с территории Беларуси. Они выяснили, что нелегалами были граждане Пакистана и Бангладеш.

Задержанные мужчины рассказали, что их до границы с Украиной довезли люди в военной форме. Они предполагают, что это были белорусские пограничники. Дальше им указали, в каком направлении нужно идти.

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Также мужчины рассказали, что когда они находились в Беларуси, контактировали с правоохранителями. Те организовывали их незаконный маршрут и приказали после пересечения границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении.

Это подтверждается и перепиской в мессенджерах в телефонах иностранцев. По словам путешественников, до этого они безрезультатно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей.

– рассказали в ГНСУ.

Однако путешествие нелегалов было недолгим, ведь их задержали сразу после пересечения границы. Продолжается проверка задержанных и установка:

всех обстоятельств попытки незаконного пересечения границы,

кто способствовал нелегалам в этом путешествии.

Обратите внимание! Вооруженные Силы Украины недавно обратились к народу Беларуси. Они предупредили людей о возможных провокациях от российских спецслужб, чтобы втянуть страну в войну.

На границе задержали нелегалов, привезенных белорусскими пограничниками / Фото Госпогранслужбы

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