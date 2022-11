Наші прикордонники на рівні з іншими понад 9 місяців боронять Україну. І їм також необхідна допомога, щоб ефективніше протистояти росіянам, які прагнуть проникнути на територію нашої країни.

Ми дякуємо усім небайдужим, хто у ці важкі дні підтримують нас морально, інформаційно, молитвами, а також стаючи до строю з резерву,

– кажуть прикордонники.

Вони звернулися до всіх, як в Україні, так і далеко за її межами. Прикордонники відкрили відразу кілька рахунків, щоб кожен охочий міг допомогти їм продовжувати оборону кордонів рідної країни. Ці кошти спрямують на зміцнення обороноздатності прикордонного відомста.

Як допомогти українським прикордонникам

Для цього можна перейти за QR-кодом, який ми залишаємо нижче. Після його сканування система перекине вас на вкладку з можливістю здійснити переказ.



Скануйте QR-код і відправляйте донат / Скриншот

Також можна переказати кошти за реквізитами. Для цього відомство відкрило рахунки у гривні, доларах, а також євро.

Для переказу у гривнях

Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"

Одержувач: Військова частина 2144

Код ЄДРПОУ 14321653

Банк: ДКСУ м. Київ МФО 820172

Р/р UA918201720313241001301001123

Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"

Для переказу у євро

Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м Львiв вул Личакiвська б.74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA173052990000025308031000667

Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT: PBANUA2X

CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:

400886700401 – Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: COBADEFF

Or

6231605145 - J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT: CHASDEFX

Для переказу у доларах

Beneficiary (name and address) - Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м Львiв вулиця Личакiвська б.74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA113052990000025304041000253

Account with institution (name and address) - JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2X

CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:

001-1-000080 - JP Morgan Chase Bank, New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Or

890-0085-754 – The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

Пам'ятайте про те, що зараз надзвичайно важливо підтримувати своїх. Тож робіть це, якщо маєте відповідну можливість. Ми ж нагадуємо, що надто малих донатів не буває. Навіть ваша одна гривня може бути тієї останньою краплиною, якої не вистачало для покупки необхідного для наших захисників.