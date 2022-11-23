Наші прикордонники на рівні з іншими понад 9 місяців боронять Україну. І їм також необхідна допомога, щоб ефективніше протистояти росіянам, які прагнуть проникнути на територію нашої країни.
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Ми дякуємо усім небайдужим, хто у ці важкі дні підтримують нас морально, інформаційно, молитвами, а також стаючи до строю з резерву,
– кажуть прикордонники.
Вони звернулися до всіх, як в Україні, так і далеко за її межами. Прикордонники відкрили відразу кілька рахунків, щоб кожен охочий міг допомогти їм продовжувати оборону кордонів рідної країни. Ці кошти спрямують на зміцнення обороноздатності прикордонного відомста.
Як допомогти українським прикордонникам
Для цього можна перейти за QR-кодом, який ми залишаємо нижче. Після його сканування система перекине вас на вкладку з можливістю здійснити переказ.
Скануйте QR-код і відправляйте донат / Скриншот
Також можна переказати кошти за реквізитами. Для цього відомство відкрило рахунки у гривні, доларах, а також євро.
Для переказу у гривнях
- Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"
- Одержувач: Військова частина 2144
- Код ЄДРПОУ 14321653
- Банк: ДКСУ м. Київ МФО 820172
- Р/р UA918201720313241001301001123
- Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"
Для переказу у євро
Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м Львiв вул Личакiвська б.74 (Lychakivska Street 74, Lviv)
IBAN: UA173052990000025308031000667
Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2X
CHARITABLE DONATION
ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:
400886700401 – Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: COBADEFF
Or
6231605145 - J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT: CHASDEFX
Для переказу у доларах
Beneficiary (name and address) - Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м Львiв вулиця Личакiвська б.74 (Lychakivska Street 74, Lviv)
IBAN: UA113052990000025304041000253
Account with institution (name and address) - JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2X
CHARITABLE DONATION
ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:
001-1-000080 - JP Morgan Chase Bank, New York, USA
SWIFT: CHASUS33
Or
890-0085-754 – The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Пам'ятайте про те, що зараз надзвичайно важливо підтримувати своїх. Тож робіть це, якщо маєте відповідну можливість. Ми ж нагадуємо, що надто малих донатів не буває. Навіть ваша одна гривня може бути тієї останньою краплиною, якої не вистачало для покупки необхідного для наших захисників.