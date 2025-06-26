По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росіяни вдарили по Харкову "Геранями": є влучання у цивільне підприємство

Скільки дронів знищено під час нічної атаки

У ніч проти 26 червня ворожі сили атакували 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ – Росія,

Гвардійське – ТОТ Криму.

Основним напрямком ворожого удару були прифронтові території Донецької та Харківської областей.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні та Півночі країни,

– повідомляють в Повітряних силах.

Там вказали, що 8 ворожих цілей було збито вогневими засобами ураження, ще 16 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

В ПС інформували, що зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях.