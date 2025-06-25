Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Усе, що відомо про рух ворожих БпЛА, читайте в матеріалі.

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Куди летять "Шахеди" 25 червня: що пишуть ПС і монітори

22:45, 25 червня Моніторингові спільноти пишуть, що безпілотники летять на Суми.

22:34, 25 червня Є загроза для Харкова ПС попередили містян, щоб ті були в укриттях. Монітори пишуть, що Харків під атакою "Шахедів".

22:32, 25 червня БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс західний.

22:30, 25 червня Де зараз тривога в Україні

22:04, 25 червня БпЛА в південно-східній частині Сумщини, курсом на Харківщину.