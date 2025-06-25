Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Все, что известно о движении вражеских БПЛА, читайте в материале.
Смотрите также "Шахеды" заказали еще до вторжения в Украину, – Зеленский об отношениях между Россией и Ираном
Куда летят "Шахеды" 25 июня: что пишут ВС и мониторы
22:45, 25 июня
Мониторинговые сообщества пишут, что беспилотники летят на Сумы.
22:34, 25 июня
Есть угроза для Харькова
ВС предупредили горожан, чтобы те были в укрытиях.
Мониторы пишут, что Харьков под атакой "Шахедов".
22:32, 25 июня
БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный.
22:30, 25 июня
Где сейчас тревога в Украине
22:04, 25 июня
БпЛА в юго-восточной части Сумщины, курсом на Харьковщину.
21:54, 25 июня
Угроза "Шахедов" для Сумщины.