Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Все, что известно о движении вражеских БПЛА, читайте в материале.

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Куда летят "Шахеды" 25 июня: что пишут ВС и мониторы

22:45, 25 июня Мониторинговые сообщества пишут, что беспилотники летят на Сумы.

22:34, 25 июня Есть угроза для Харькова ВС предупредили горожан, чтобы те были в укрытиях. Мониторы пишут, что Харьков под атакой "Шахедов".

22:32, 25 июня БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный.

22:30, 25 июня Где сейчас тревога в Украине

22:04, 25 июня БпЛА в юго-восточной части Сумщины, курсом на Харьковщину.