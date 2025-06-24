В частности, он заявил, что Москва заказала у Тегерана партию ударных беспилотников "Шахед" еще до 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Sky News.

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Что сказал Зеленский об отношениях Ирана и России

Президент отмечает, что Украина и раньше имела достаточно сложные дипломатические отношения с Ираном. Это было особенно заметно, когда под Тегераном 8 января 2020 года разбился пассажирский лайнер Boeing 737-800 NG, ведь Иран не признал, что сбил украинский самолет ракетой.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину Тегеран помог главе Кремля Владимиру Путину оружием.

Глава государства говорит, что Украине тогда было трудно, но партнеры поддержали ее. Однако потом Иран передал России партию "Шахедов". На тот момент ничего подобного не было.

Он добавляет, что Украина пыталась решить этот вопрос. Однако в Тегеране заявили, что Москва заказала дроны еще до вторжения.

Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России,

– рассказал Зеленский.

По его мнению, атаки, что сейчас происходят на Иран, помогают уничтожать способность страны создавать оружие, которое убивает людей. Именно поэтому президент считает, что это мощный и правильный шаг.

Отметим, что Москва и Тегеран продолжают сотрудничать. В частности, 23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и подчеркнул важность консультаций с ним из-за эскалации на Ближнем Востоке.