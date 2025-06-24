Зокрема, він заявив, що Москва замовила в Тегерану партію ударних безпілотників "Шахед" ще до 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави для Sky News.

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Що сказав Зеленський про відносини Ірану та Росії

Президент зазначає, що Україна і раніше мала досить складні дипломатичні відносини з Іраном. Це було особливо помітно, коли під Тегераном 8 січня 2020 року розбився пасажирський лайнер Boeing 737-800 NG, адже Іран не визнав, що збив український літак ракетою.

Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тегеран допоміг очільнику Кремля Володимиру Путіну зброєю.

Глава держави каже, що Україні тоді було важко, але партнери підтримали її. Проте потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого подібного не було.

Він додає, що Україна намагалась розв'язати це питання. Однак в Тегерані заявили, що Москва замовила дрони ще до вторгнення.

Ми все ще хотіли розв'язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений Росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії,

– розповів Зеленський.

На його думку, атаки, що зараз відбуваються на Іран, допомагають знищувати здатність країни створювати зброю, яка вбиває людей. Саме тому президент вважає, що це потужний і правильний крок.

Зазначимо, що Москва та Тегеран продовжують співпрацювати. Зокрема, 23 червня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Росії. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним та підкреслив важливість консультацій з ним через ескалацію на Близькому Сході.