Про це пише 24 Канал із посиланням на МЗС України.

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Реакція України на іранські удари

Українські політики засудили ракетний удар, завданий Іраном по авіабазі США в Катарі, зокрема по базі Аль Удейд – одному з ключових елементів регіональної безпеки.

Там підкреслили, що атака була здійснена після консультацій з Москвою.

Іранський режим тісно співпрацює з Росією та надає їй військово-технічну підтримку у її загарбницькій війні проти України,

– йдеться в публікації.

Політики наголосили, що Іран та Росія – це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід та Європу.

МЗС України закликало іранську сторону схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством задля виконання своїх зобов'язань в контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження.