Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Харкова перебувати в укриттях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Харків опинився під атакою БпЛА
У Харкові пролунали вибухи близько 01:54. Моніторингові канали писали про кілька груп БпЛА в напрямку міста.
Зокрема голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що під атакою дронів перебуває Харків та Харківський район.
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що під ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі. Він додав, що у небі все ще є ворожі дрони.