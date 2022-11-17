Ці гроші люди зібрали на лікування захисника Маріуполя. Про своє рішення Михайло Діанов розповів 17 листопада.

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Морпіх Діанов передасть гроші дітям бійців з "Азовсталі"

Звільнений з полону морський піхотинець Михайло Діанов перерахував перші 3 мільйони гривень Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Він зауважив, що організацією керують в тому числі й самі азовстальці. Тож вони знають, яким сім'ям зараз найбільше потрібна допомога.

Ці гроші підуть дітям загиблих героїв "Азовсталі",

– розповів захисник.

Він також пригадав, що в полоні він та його побратими рахували кожен день, який наближав їх до волі. За словами морського піхотинця:

це був єдиний шлях, як не зійти з розуму та не впасти у відчай;

адже вони не знали, скільки ще таких днів буде;

проте кожний наступний – був мінус одним днем в полоні;

кожний наступний – давався все важче.

Але я особисто знав, що мене в дома чекає донька. І, дякуючи багатьом людям і кожному з вас, я отримав шанс обійняти її, спілкуватись з нею зараз, бути поруч,

– написав Діанов.

Український захисник зауважив, що хотів би написати більше, та вже не може. Наприкінці він подякував людям за допомогу, адже вони дали можливість допомогти багатьом.



Михайло Діанов передав гроші дітям загиблих захисників / Скриншот захисника Маріуполя

Відомо, що в захисника були кульові поранення в обох ногах та роздроблена кістка правої руки.Після звільнення з полону в Михайла Діанова не було 4 сантиметри кістки, тож були необхідні гроші на лікування.

Його родина відкрила збір і українці відправили їм понад 23 мільйони гривень. Згодом звільнений з полону боєць заявив, що вирішив віддати кошти на лікування побратимів. Адже з лікуванням йому допоможе спонсор.

Що відомо про Михайла Діанова

Під час оборони "Азовсталі" увесь світ облетіла світлина, де Михайло Діанов з пораненою рукою.

Вже 21 вересня Михайла Діанова повернули з полону. Під час того обміну в Україну відпустили багато інших захисників "Азовсталі".

Після повернення Діанова, сестра військового розповіла, що кістка у його руці не зрослася. Тож лікування та відновлення триватиме довго.

Відомо, що 42-річний Михайло Діанов родом з Тернополя. Він є старшим сержантом 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

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