Эти деньги люди собрали для лечения защитника Мариуполя. О своем решении Михаил Дианов рассказал 17 ноября.

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Морпех Дианов передаст деньги детям бойцов из "Азовстали"

Освобожденный из плена морской пехотинец Михаил Дианов перечислил первые 3 миллиона гривен Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Он отметил, что организацией руководят в том числе и сами азовстальцы. Поэтому они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь.

Эти деньги пойдут детям погибших героев "Азовстали",

– рассказал защитник.

Он также вспомнил, что в плену он и его собратья считали каждый день, приближавший их к свободе. По словам морского пехотинца:

это был единственный путь, как не сойти с ума и не отчаяться;

они ведь не знали, сколько еще таких дней будет;

однако каждый последующий – был минус одним днем в плену;

каждый последующий – давался все труднее.

Но я лично знал, что меня дома ждет дочь. И, благодаря многим людям и каждому из вас, я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом,

– написал Дианов.

Украинский защитник заметил, что хотел бы написать больше, но уже не может. В конце он поблагодарил людей за помощь, ведь они дали возможность помочь многим.



Михаил Дианов передал деньги детям погибших защитников / Скриншот защитника Мариуполя

Известно, что у защитника были пулевые ранения в обеих ногах и раздроблена кость правой руки. После освобождения из плена у Михаила Дианова не было 4 сантиметра кости, поэтому были необходимы деньги на лечение.

Его семья открыла сбор и украинцы отправили им более 23 миллионов гривен. Впоследствии освобожденный из плена боец заявил, что решил отдать средства на лечение собратьев. Ведь с лечением ему поможет спонсор.

Что известно о Михаиле Дианове

Во время обороны "Азовстали" весь мир облетела фотография, где Михаил Дианов с раненой рукой.

Уже 21 сентября Михаила Дианова вернули из плена. Во время обмена в Украину отпустили многие другие защитники "Азовстали".

По возвращении Дианова сестра военного рассказала, что кость в его руке не срослась. Так что лечение и восстановление будет длиться долго.

Известно, что 42-летний Михаил Дианов родом из Тернополя. Он старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

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