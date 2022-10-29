Впоследствии герой попал на "Азовсталь". Его фотография, сделанная среди ада Дмитрием Казацким "Орестом", стала настоящим символом несокрушимости украинских героев. Несмотря на тяжелые ранения и не утихавшие обстрелы, герой улыбался. И в этой улыбке было так много света.

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В рамках проекта Интервью24 мы пообщались с Екатериной – дочерью героя. О службе Михаила на фронте, войне в Мариуполе и на "Азовстале", освобождении из плена, планах на жизнь сейчас и мечтах – смотрите и читайте дальше.

Ваш отец, Михаил Дианов, защищает Украину от российских оккупантов с 2015 года. Как он рассказал вам о своем решении уйти на фронт?

Это было очень неожиданно. Я вообще не ожидала, что он пойдет туда. В 2015 году у папы не было никакого военного опыта. Прошло буквально полгода, как началась война, и в январе он позвонил мне и говорит "я ухожу на фронт, я подписал контракт, буду воевать".

Я поддержала папу на все 100%. Я понимала, почему он это делает. Я дала ему добро. Только была счастлива, что он нашел то, что искал. Он развивался в разных сферах. Но когда ушел в армию, через несколько месяцев, возможно, даже через год сказал мне: "Это то, что я искал". Военное дело ему подошло.

За эти годы вы разговаривали с папой о войне? Он делился дома фронтовыми историями?

Он мог рассказывать о моментах, когда отправился на Змеиный. Рассказывал о своей учебе и присылал видео. Делился фотографиями своих побратимов. Но в деталях было тяжело говорить. Некоторые моменты, которые понимают военные, мы просто не понимаем. То, что ты поймешь на 100%, он, конечно, рассказывал.

Зима 2022 года. На фоне тревожных сообщений, которых становилось все больше, отец говорил вам готовиться к полномасштабной войне? И готовился ли сам?

Мы не говорили об этом вообще. Я о полномасштабном вторжении узнала, как все – 24 февраля утром. Были, конечно, эти тревожные колокольчики из социальных сетей. Но от отца – нет. Он ничего такого не говорил.

Как прошло ваше утро 24 февраля? Тогда все-таки было трудно поверить, что Россия, с которой столько лет борется ваш отец и тысячи наших защитников, вдруг надвигается на большинство областей Украины. Были ли вы морально готовы, что такое, к сожалению, может произойти?

24 февраля меня разбудила мама. Говорит: "Все, началась война". Объявили воздушную тревогу. Я сразу написала папе. Я понимала, что он там на фронте и его 100% отправят в горячую точку.

Я пишу ему: "Как ты, что ты, что вообще делается там?" Очень переживала, не знала, чего ждать. Папа отписал через полчаса – час. Сказал, что все нормально, что он находится в Мариуполе, они отодвигают линию фронта ближе к Востоку. Ни одного "двухсотого", ни одного "трехсотого" нет. Все хорошо.

А уже потом начались резкие моменты, когда он исчезал из сети. Писал "живой". Потом снова исчезал. Затем снова напишет "живой". Это продолжалось долгое время.

Ваш папа в одном из интервью рассказал: в какой-то момент он понял, что Мариуполь берут в кольцо. Вы узнали, что ситуация в городе становится критической из новостей или от папы?

Из новостей. Потому что с отцом связи было очень мало. Он только говорил, что жив, а что-нибудь рассказать в подробностях было просто невозможно.

Оборона "Азовстали" – чрезвычайно трудный период войны для воинов и их родных. В этот период папа выходил на связь?

Когда он попал на "Азовсталь", связь была раз или два. На несколько секунд. Как я уже говорила, просто было невероятно услышать его голос. Он не просто написал, он позвонил. И это был такой короткий миг. Я поняла, что он жив. К тому времени я уже знала, что его ранили. Потом, когда их уже вывели из Азовстали, связи не было. До его освобождения.


Михаил Дианов с раненой рукой на "Азовстали" / Фото Дмитрия Козацкого

Как быстро после теракта в Еленовке вы получили подтверждение, что папа жив?

Прошло некоторое время. Когда произошел теракт, сначала говорили, что это фейк. Но все же Генштаб подтвердил, что это правда, что там погибли люди. И прошло реально очень долгое время, когда мы узнали, что папы там не было.

После освобождения папа рассказал, что в то время он был в госпитале. Его рука спасла от этого теракта.

За эти темные месяцы вы писали папе письма? Отправляли ли сообщения, которые теперь он сможет прочитать?

Конечно, я писала. В фейсбуке нет, потому что понимала, что ответить он не сможет. Я писала ему в вайбере. Конечно, ответа не было. Даже не было прочитанных сообщений. К сожалению, папа не сможет их прочесть. Разве что с моего телефона, потому что у него не сохранилась резервная копия из прошлых переписок. Пришлось заново устанавливать приложение. Там уже нет переписок.

Ночь на 22 сентября для украинцев стала самой светлой за время полномасштабной войны. Как вы узнали, что папа – уже в Украине? Помните свои эмоции в этот момент?

Это было как вчера. Не верится, что прошло больше недели. Мне позвонила его мама. Говорит, что "папа – свободен, папа – в Черниговской области". Поначалу до меня не дошло. Думаю: неужели это правда? Столько времени не было ни связи, ничего, и тут вдруг освободили.

До меня долго доходила та информация. А когда дошла, у меня был плач, началась истерика. Дрожали руки. Я выпила три таблетки валерьянки. Немного успокоилась и ждала уже звонка. Затем папа позвонил. И я поняла, что он дома, все закончилось.

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Какие первые слова вы услышали от отца после его возвращения?

"Привет, Катруся. Поздравляй меня, я свободен". Голос был очень счастливый, радостный. Не передать те эмоции, которые я испытывала, и он испытывал в тот момент.

Как сейчас чувствует себя ваш отец?

Чувствует себя хорошо. Мы буквально недавно с ним общались. Он – бодр. Улыбается. Шутит. Всё нормально.

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Какой Михаил Дианов дома? Может быть, поделитесь одним из своих теплых воспоминаний из детства?

Это прекрасный отец. Он всегда старался для меня как можно лучше. Старался мне что-то купить, как-то побаловать. Это было время 2000-х, 2010-е, у детей не было ничего такого, как есть сейчас. Он старался мне покупать что-нибудь новомодное. Какие-то машинки на радиоуправлении. Самолетики. Вместе с мамой они купили мне первый телефон. Следующие телефоны – тоже.

Он меня баловал. Я была его принцесса и сейчас я – его принцесса.

Если бы у вас была суперсила возвращать время, чтобы вы сказали папе перед началом обороны Мариуполя?

Просто "береги себя, я тебя очень люблю, жду дома, надеюсь, что у тебя все будет хорошо". Даже если бы я вернулась в то время, я бы, пожалуй, даже не отговаривала папу от того, чтобы туда пойти. Он бы все равно пошел. Это человек, который идет всегда напролом. Он не будет сидеть и смотреть со стороны, как уничтожают Мариуполь, Херсон или Харьков.

Какую мечту ваш папа теперь осуществит?

Он откроет свою мастерскую по металлообработке. У него уже есть человек, который с этим поможет. Хочет помочь мне. Чтобы мы открыли магазин вместе, занимались своим делом, работали на себя, развивались. У него очень много идей на этот счет.

Уже есть мысли, как ваша семья отпразднует победу?

Еще таких мыслей не было. Но думаю, с тем, как наши воины продвигаются вперед, уже надо задуматься над этим. В Крым. В Херсоне. Херсонские арбузы есть.

Я также хочу сказать, чтобы люди не забывали, что у нас много военных и гражданских, оставшихся в плену. Нам категорически нельзя забывать о них. Кто знает, что россияне еще придумают. И что там сейчас происходит. Надо бороться дальше. Вытаскивать всех и каждого. Потому что это наши люди, наши герои, они должны быть дома. И чтобы наши воины увидели, наконец, украинский флаг.

Украина обязательно победит в этой войне, и мы вернем домой каждого защитника и защитницу. Мы будем бороться за них до последнего.