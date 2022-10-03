На кадрах видно, как мужественные защитники наконец-то счастливы, увидев своих детей и жен. Встреча прошла 3 октября в Турции.

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Командиры защитников Мариуполя увидели семьи

Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас,

– подписали видео в Офисе Президента.

На кадрах заметно, как дочь Дениса Шлеги побежала на встречу отцу, как только увидела его.

Трогательная встреча командиров с родными: смотрите видео

"Такая долгожданная встреча. Командиры из "Азовстали" увиделись со своими родными. Впервые после освобождения из российского плена", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины пообещал, что Украина не остановится, пока не вернет домой всех наших людей.

"Важный абсолютно каждый и каждая. Потому что мы – украинцы. И человек для нас – самая высокая ценность", – заверил Зеленский.

Стоит вспомнить, что командиров защитников Мариуполя освободили из российского плена 21 сентября. Их доставили в Турцию, где бойцов встречал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Известно, что удалось вернуть:

Дениса Прокопенко – "Редис";

Сергея Волынского – "Волыну";

Святослава Паламаря – "Калину";

Олега Хоменко;

и Дениса Шлегу.

Известно, что 3 октября командиры впервые увидели своих родных, котрых привезли в Турцию.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что командиры защитников "Азовстали" находятся в Турции под личными гарантиями защиты Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Руководитель ОП поблагодарил героев за их мужество, победу и стойкость.

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