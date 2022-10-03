На кадрах видно, як мужні захисники нарешті щасливі, побачивши своїх дітей та дружин. Зустріч відбулась 3 жовтня у Туреччині.

Читайте також Командири захисників "Азовсталі" зустрілися з рідними у Туреччині: зворушливі кадри

Командири захисників Маріуполя побачили родини

Ваші рідні боролися за ваше звільнення з величезним завзяттям. Вони так довго чекали на вас,

– підписали відео у Офісі Президента.

На кадрах помітно, як донька Дениса Шлеги побігла на зустріч батькові, як тільки побачила його.

Зворушлива зустріч командирів з рідними: дивіться відео

"Така довгоочікувана зустріч. Командири з "Азовсталі" побачилися зі своїми рідними. Вперше після звільнення з російського полону", – розповів Володимир Зеленський.

Президент України пообіцяв, що Україна не зупиниться, поки не поверне додому всіх наших людей.

"Важливий абсолютно кожен і кожна. Бо ми – українці. І людина для нас – найвища цінність", – запевнив Зеленський.

Варто пригадати, що командирів захисників Маріуполя звільнили з російського полону 21 вересня. Їх доправили в Туреччину, де бійців зустрічав глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Відомо, що вдалось повернути:

Дениса Прокопенка – "Редіса";

Сергія Волинського – "Волину";

Святослава Паламаря – "Калину";

Олега Хоменка;

та Дениса Шлегу.

Відомо, що 3 жовтня командири вперше побачили своїх рідних, яких привезли в Туреччину.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що командири захисників "Азовсталі" перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту Президента Реджепа Таїпа Ердогана. Очільник ОП подякував героям за їхню мужність, звитягу та стійкість.

Дивіться також – колишній командир захисників Маріуполя Максим Жорін заявив, що Росія може нашкодити командирам з "Азовсталі": відео