На кадрах видно, як мужні захисники нарешті щасливі, побачивши своїх дітей та дружин. Зустріч відбулась 3 жовтня у Туреччині.
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Командири захисників Маріуполя побачили родини
Ваші рідні боролися за ваше звільнення з величезним завзяттям. Вони так довго чекали на вас,
– підписали відео у Офісі Президента.
На кадрах помітно, як донька Дениса Шлеги побігла на зустріч батькові, як тільки побачила його.
Зворушлива зустріч командирів з рідними: дивіться відео
"Така довгоочікувана зустріч. Командири з "Азовсталі" побачилися зі своїми рідними. Вперше після звільнення з російського полону", – розповів Володимир Зеленський.
Президент України пообіцяв, що Україна не зупиниться, поки не поверне додому всіх наших людей.
"Важливий абсолютно кожен і кожна. Бо ми – українці. І людина для нас – найвища цінність", – запевнив Зеленський.
Варто пригадати, що командирів захисників Маріуполя звільнили з російського полону 21 вересня. Їх доправили в Туреччину, де бійців зустрічав глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Відомо, що вдалось повернути:
- Дениса Прокопенка – "Редіса";
- Сергія Волинського – "Волину";
- Святослава Паламаря – "Калину";
- Олега Хоменка;
- та Дениса Шлегу.
Відомо, що 3 жовтня командири вперше побачили своїх рідних, яких привезли в Туреччину.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що командири захисників "Азовсталі" перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту Президента Реджепа Таїпа Ердогана. Очільник ОП подякував героям за їхню мужність, звитягу та стійкість.
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