Діанов подякував українцям і зазначив, що донати були не лише турботою, а й великою відповідальністю. Тому вони мають знайти правильне і чесне застосування.

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Діанов усі гроші віддає на лікування побратимів

Як розповів український захисник, від перших днів звільнення він отримав надзвичайну турботу його співвітчизників, увагу журналістів і багатьох бажаючих допомогти. Також Діанов отримав колосальну суму допомоги від простих українців – загалом 23 мільйони 430 тисяч гривень.

Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування. Однак Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука,

– заявив Діанов.

За його словами, тепер він має шанс повернути собі здорову руку і мріє, що так само він зможе допомогти й іншим хлопцям. Головна мета захисника – щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше.

"Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!" – додав Діанов.

Нагадаємо, що у морського піхотинця Михайла Діанова не вистачає декілька сантиметрів кістки у руці. Захиснику потрібна тривала реабілітація.

За словами сестри військового, кістка у руці не зрослася. Попередньо відомо, що лікування та відновлення триватиме довго. Тому Діанову потрібна грошова, моральна, соціальна та медична допомога.

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