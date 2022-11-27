Об этом 27 ноября рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Враг перемещает личный состав и военную технику для восстановления потерь.

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"Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет перевода отдельных подразделений с территории Беларуси после приобретения ими боевых способностей", – написали в Генштабе.

Угроза из Беларуси

Военный эксперт и аналитик Андрей Харук считает, что непосредственно белорусская армия не несет угрозы. По его словам, она и так измотана, поскольку помогает оккупантам.

"С точки зрения военной мощи Беларусь для России – как Италия для Германии в годы Второй мировой войны. Как говорил Гитлер: "Италия обойдется мне в десять дивизий. Если она будет союзником, чтобы защищать, если врагом – чтобы победить", – рассказал Харук.

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