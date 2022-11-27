Об этом 27 ноября рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Враг перемещает личный состав и военную технику для восстановления потерь.
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"Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет перевода отдельных подразделений с территории Беларуси после приобретения ими боевых способностей", – написали в Генштабе.
Угроза из Беларуси
Военный эксперт и аналитик Андрей Харук считает, что непосредственно белорусская армия не несет угрозы. По его словам, она и так измотана, поскольку помогает оккупантам.
"С точки зрения военной мощи Беларусь для России – как Италия для Германии в годы Второй мировой войны. Как говорил Гитлер: "Италия обойдется мне в десять дивизий. Если она будет союзником, чтобы защищать, если врагом – чтобы победить", – рассказал Харук.
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Что происходит в Беларуси: последние новости
- Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей неожиданно скончался 26 ноября. Он планировал встретиться 28 ноября с российским коллегой Сергеем Лавровым.
- Белорусские пограничники привезли к границе с Украиной нелегалов из Пакистана и Бангладеш.
- Главное управление разведки сообщило, что нападения с Беларуси не будет в конце ноября. По словам разведчиков, слухи о вторжении распространяет Россия.
- Белорусь хочет работать с Ираном в сфере безопасности и экономики. Об этом рассказали в Институте изучения войны.
- В Генштабе рассказали, что около 15 тысяч белорусов готовы воевать против Украины. Мотивацией для них есть деньги.
- Оккупанты вывозят из Беларуси ракеты. Они планируют модифицировать их.
- На территории Беларуси проходили учения для подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил России. У оккупантов была старая форма и снаряжение.