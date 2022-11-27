Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что белорусские "добровольцы" воюют в Украине, да – за деньги, такие случаи есть. Бывало, что после 24 февраля фиксировали белорусских военных на территории Украины.
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"Но дальше Лукашенко испугался, мне кажется - он думает, если его военной физически не вступят в войну против Украины - то ему все все простят", - говорит Клочок.
Он идиот, если в самом деле так думает. Никто ничего не простит. Все прекрасно знают, кто откуда уходил и откуда летели ракеты.
Клочок убежден, что Путин не будет терпеть эти проделки постоянно. В конце концов, он будет принимать решения и Путину сегодня нужно наступление с Севера.
Полный стрим разговора с политологом Валерием Клочко: смотрите видео
"Но, я хотел бы прокомментировать распространение в информационном поле постоянного нарратива о том, что вот-вот будет наступление из Беларуси. Буквально накануне появилось сообщение от ГУР МОУ, что ударная группировка в Беларуси – отсутствует", – отмечает эксперт.
На сегодняшний день ему действительно важно это движение, но Беларусь не готова. Почему? Возможно, не хватает военной способности, сам Лукашенко рассказывал, что у него армии 30-40 тысяч, сколько будет ударных батальонов – ну, возможно, 10-15 тысяч, это не количество военных,
– резюмирует Валерий Клочок.
Что происходит в Беларуси
- Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей неожиданно скончался 26 ноября. Он планировал встретиться 28 ноября с российским коллегой Сергеем Лавровым.
- Белорусские пограничники привезли в границу с Украиной нелегалов из Пакистана и Бангладеш.
- Главное управление разведки сообщило, что нападения с Беларуси не будет в конце ноября. По словам разведчиков, слухи о вторжении распространяет Россия.
- Белоруссия хочет работать с Ираном в сфере безопасности и экономики. Об этом рассказали в Институте изучения войны.
- В Генштабе рассказали, что около 15 тысяч белорусов готовы воевать против Украины. Мотивацией для них есть деньги.
- Оккупанты вывозят из Беларуси ракеты . Они планируют изменить их.
- На территории Беларуси проходили учения для подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил России. оккупанты имели старую форму и снаряжение.