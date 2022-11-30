Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі Фейгін LIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він додав, що Лукашенко перебуває у складних співзалежних стосунках з "великою ордою".
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Лукашенку краще залишитись вдома
На думку радника глави ОПУ, очільник Білорусі "відчуває постійну загрозу бути отруєним".
Летиш у Москву і не знаєш, яким чаєм там тебе напоять чи за яку ручку візьмешся. Така доля у людей, які "петляли й не випетляли". Йому краще послатися на те, що захворів на ревматизм, і сидіти вдома,
– вважає Арестович.
Армія Білорусі не готова до війни
Він зазначає, що вимагати від Лукашенка можна чого завгодно, питання в тому, чи готова білоруська армія брати участь хоч в якійсь військовій операції.
"Моя відповідь: ні, не готова. Армія зараз у стані дуже низької боєздатності", – наголосив Арестович.
Він зазначив, що мовиться навіть не про мотивацію білоруських військових, а про забезпечення армії на матеріальному рівні.
Готовність військової техніки, ремонтної бази, забезпечення – низька. Не кажучи вже про мораль. Тому я не дуже побоююсь того, що білоруська армія братиме участь у війні. Навіть не схильний серйозно це розглядати,
– наголосив Арестович.
Арестович розповів про боєздатність білоруської армії: дивіться відео
Наступ з Білорусі: останні новини
- Загроза наступу з боку Білорусі залишається реальною. Як зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наразі не йдеться про те, що на території Білорусі формується ударне угруповання для захоплення певної великої території. Однак, він наголошує, це не означає, що це угрупування не почне формуватися найближчим часом.
- Американський інститут Лансінга повідомляє, що Владімір Путін має намір ліквідувати Алєксандра Лукашенка. Кремлівському диктатору потрібно захопити контроль над Білоруссю і дати наказ війську вступити у війну проти України. Втім, на думку військового експерта Андрія Харука, серйозної загрози білоруська армія не становить.
- Керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко вважає, що Кремль приготував для білорусів роль плацдарму для війни проти України, але не видно практичних кроків. Лукашенко згодом може виправдовуватися і брехати, що чинив опір Росії. Проте експерт припускає – Кремль може усунути самопроголошеного Лукашенка і взяти все під свій контроль.