Такі зміни Лукашенко вніс через раптову смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Про це заявив російський опозиціонер Леонід Невзлін.

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У Лукашенка паніка через смерть Макея

Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно. Він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України, Кремль готовий залучити всі важелі для тиску на білоруський режим,

– повідомив Невзлін.

Він розповів, що з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. За словами Невзліна, глава МЗС помер внаслідок дії отрути, розробленої у спецлабораторії ФСБ.

Тому смерть Макея викликала паніку в білоруських номенклатурних колах, але найбільше вражений Лукашенко. Так, він розпорядився замінити своїх кухарів, прислугу та охорону. До того ж дітям президента надано додаткову охорону.

Що відомо про смерть Макея

26 листопада в Білорусі помер очільник міністерства закордонних справ Володимир Макей.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Володимир Макей помер у віці 64 роки.

Ба більше, Макей розпланував свій робочий тиждень. Вже 28 листопада він мав зустрітися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

До речі, аналітики Інституту Роберта Лансінга підтвердили, що Кремль найближчим часом може опрацювати сценарій або з замахом на диктатора Лукашенка, або з його імітацією. Усе це, щоб залякати Лукашенка та спонукати його віддати наказ про вступ у війну на боці Росії.

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