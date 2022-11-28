Такие изменения Лукашенко внес из-за внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Об этом заявил российский оппозиционер Леонид Невзлин.

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У Лукашенко паника из-за смерти Макея

Диктатор никому не доверяет. Небезосновательно. Он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка со вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим,

– сообщил Невзлин.

Он рассказал, что из личных источников в спецслужбах ему стало известно, что смерть Макея была неестественной. По словам Невзлина, глава МИД скончался в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ.

Поэтому смерть Макея вызвала панику в белорусских номенклатурных кругах, но больше всего поражен Лукашенко. Так, он распорядился заменить своих поваров, прислугу и охрану. К тому же детям президента предоставлена дополнительная охрана.

Что известно о смерти Макея

26 ноября в Беларуси скончался глава министерства иностранных дел Владимир Макей.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Владимир Макей скончался в возрасте 64 лет.

Более того, Макей распланировал свою рабочую неделю. Уже 28 ноября он должен был встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кстати, аналитики Института Роберта Лансинга подтвердили, что Кремль в ближайшее время может проработать сценарий либо с покушением на диктатора Лукашенко, либо с его имитацией. Все это, чтобы запугать Лукашенко и побудить его отдать приказ о вступлении в войну на стороне России.

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