Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що в білоруських спецслужбах, кожен другий – агент ФСБ. Але росіянам не потрібно вбивати Лукашенка.
Читайте також Макея міг "прибрати" й сам Лукашенко: політолог назвав ознаки
Бо в такому випадку, на думку Шейтельмана, Росія має захопити владу в Білорусі. І якщо у мирний час, вони б із легкістю це зробили – то зараз війна, хтось має цим займатись, а отже, потрібно багато ресурсів на це.
Вся Росгвардія – на фронті, ФСБ – на окупованих територіях і незрозуміло чиє завдання – займатись скиданням Лукашенка. Вбити – найлегша частина,
– переконаний Шейтельман.
Раптом у Білорусі розпочнуться протести, доведеться "глушити" ці настрої, у 2020-му році, білоруські протести розганяла Росгвардія.
Що буде із наступом білорусів
Також, за словами Шейтельмана, є інша проблема – якщо білоруські військові отримають наказ йти війною в Україну, то якщо такий наказ віддасть Лукашенко – вони підуть.
Михайло Шейтельман про ймовірність ліквідації Лукашенка: дивіться відео
"Якщо ж Лукашенка вбити, то армія Білорусі вже може не захотіти виконувати накази, бо хто їх віддаватиме?", – каже політтехнолог.
Раніше, всі гадали, що у випадку смерті Лукашенка, можуть назначити Макея – але його немає. Теоритично, на місце Макея, є дві людини – якщо Лукашенко призначить одного із них, то це буде справді його вибір.
В Білорусі загадково помер міністр закордонних справ Макей
- В Білорусі у віці 64 років помер глава міністерства закордонних справ Володимир Макей. Про його смерть написали у білоруських та російських ЗМІ, однак причина смерті не повідомляється.
- Як стверджує російський опозиціонер Марк Фейгін, смерть політика вигідна Москві. До того ж отруєння та використання хімічних речовин – фірмовий стиль росіян.
- На думку військового експерта Романа Світана, загибель очільника білоруського МЗС – дзвіночок по Лукашенку. Можливо, в такій підготовці є частка правди. Втім, це може бути інформаційна кампанія, спрямована на самого Лукашенка, щоб він уже точно ходив рівним строєм по плацу туди, куди скаже командувач російської армії.