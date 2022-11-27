Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що в білоруських спецслужбах, кожен другий – агент ФСБ. Але росіянам не потрібно вбивати Лукашенка.

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Бо в такому випадку, на думку Шейтельмана, Росія має захопити владу в Білорусі. І якщо у мирний час, вони б із легкістю це зробили – то зараз війна, хтось має цим займатись, а отже, потрібно багато ресурсів на це.

Вся Росгвардія – на фронті, ФСБ – на окупованих територіях і незрозуміло чиє завдання – займатись скиданням Лукашенка. Вбити – найлегша частина,

– переконаний Шейтельман.

Раптом у Білорусі розпочнуться протести, доведеться "глушити" ці настрої, у 2020-му році, білоруські протести розганяла Росгвардія.

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Також, за словами Шейтельмана, є інша проблема – якщо білоруські військові отримають наказ йти війною в Україну, то якщо такий наказ віддасть Лукашенко – вони підуть.

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"Якщо ж Лукашенка вбити, то армія Білорусі вже може не захотіти виконувати накази, бо хто їх віддаватиме?", – каже політтехнолог.

Раніше, всі гадали, що у випадку смерті Лукашенка, можуть назначити Макея – але його немає. Теоритично, на місце Макея, є дві людини – якщо Лукашенко призначить одного із них, то це буде справді його вибір.

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