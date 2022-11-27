Втім, керувати військом Москва може і зараз, адже нещодавно створили спільне так зване російсько-білоруське регіональне угрупування. Лукашенко на це військове формування впливу не здійснює. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан.
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Дзвіночок для Лукашенка
Військовий експерт наголошує, смерть Владіміра Макея говорить про те, що вже включилися спецслужби. "Будь-яке міністерство закордонних справ – це за великим рахунком резиденція комітету держбезпеки ще з Радянського Союзу, тим більше, що в Білорусі це так і є", – відзначає Світан. Звичайно, додає він, є певні течії, пов'язані з тим, що зараз відбувається і в ОДКБ, і в Білорусі.
Я думаю, що смерть Макея – це перший дзвіночок по Лукашенку. Можливо, в такій підготовці є частка правди. Чи це може бути інформаційна кампанія, спрямована на самого Лукашенка, щоб він уже точно ходив рівним строєм по плацу туди, куди скаже командувач російської армії,
– припускає військовий експерт.
Що дає ліквідація білоруського диктатора
За словами Світана, усунення Лукашенка може зняти питання щодо державності Білорусі як такої. Сама система державної влади в країні побудована так, що відсутність президента, нехай навіть нелегітимного, говорить про відсутність усієї державності цієї території. Тому Кремль може ввести її у правове поле російської конституції, акцентує військовий експерт, як це було з Кримом, Донецьком, Луганськом, Херсоном та частиною Запоріжжя.
Швидше за все, зараз триває підготовка саме до такого руху – введенню Білорусі до складу Росії. Тут Лукашенко може заважати, адже це вже непотрібний функціонал для російської конституції. Його можуть справді прибрати,
– переконаний Роман Світан.
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Путін хоче ліквідувати Лукашенка: що відомо
- Путін знайшов новий спосіб втягнення Білорусі у війну проти України. Так, кремлівський диктатор може позбутися Алєксандра Лукашенка та захопити контроль над його військом. Аналітики Інституту Роберта Лансінга з посиланням на джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі.
- Політолог Олександр Антонюк зазначає, що такий сценарій – цілком реальний. Подібними тезами у публічному просторі Лукашенка закликають перестати викручуватися і почати виконувати розпорядження Кремля.
- На тлі припущень щодо ліквідації Лукашенка з'явилася інформація про загибель очільника білоруського МЗС Владіміра Макея. Його називали таким собі комунікатором між Білоруссю, зокрема, режимом Лукашенка та Заходом. На думку російського опозиційного політика Марка Фейгіна, смерть Макея може бути вигідною Москві.