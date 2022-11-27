Таку думку озвучив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Голова МЗС Білорусі Володимир Макей помер раптово, причини невідомі.

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Макей міг померти сам

Арестович розповів, що не вірить у вбивство Макея, як попередження Лукашенку. Ніхто не попереджає про вбивство, адже тоді у потенційної жертви є можливість наростити свою охорону. Часто довкола таких подій починають будувати конспірологію, але в житті бувають збіги.

Людина цілком могла померти сама. А ми починаємо говорити про злам європейського вектора Білорусі, владу Росії в Білорусі тощо. Я не буду нічого про це говорити, поки мені не доведуть, що його вбили,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

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Наслідки смерті Макея

Він продовжив, що набагато важливішими є наслідки цього. Лукашенку тепер потрібно шукати нового міністра, але в умовах кадрового голоду, який є в Білорусі, зробити це буде важко. Та загалом соціосистему Білорусі смерть навіть такої людини, як Макей, не змінить, лише смерть Лукашенка.

"На жаль, так улаштована апаратна боротьба, що навіть смерть такого політика значних змін у міжнародному становищі Білорусі не відбудеться. Та й цікаво, навіть якщо це вбивство – це вбили персонально Макея за щось чи це вбивство цілого напрямку білоруської політики. Тому треба бути дуже обережними", – зауважив Арестович.

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