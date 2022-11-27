Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал . Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер внезапно, причины неизвестны .
Интересно "Макей умер вместо Лукашенко": Фейгин прокомментировал странную историю из Беларуси
Макей мог умереть сам
Арестович рассказал, что не верит в убийство Макея как предупреждение Лукашенко. Никто не предупреждает об убийстве, ведь тогда потенциальная жертва имеет возможность нарастить свою охрану. Зачастую вокруг таких событий начинают строить конспирологию, но в жизни бывают совпадения.
Человек вполне мог умереть сам. А мы начинаем говорить об изломе европейского вектора Беларуси, власти России в Беларуси и т.д. Я не буду ничего об этом говорить, пока мне не докажут, что его убили,
– отметил советник главы Офиса Президента Украины.
Арестович допускает, что Макей мог умереть сам: смотрите видео
Последствия смерти Макея
Он продолжил, что гораздо важнее последствия этого. Лукашенко теперь нужно искать нового министра, но в условиях имеющегося в Беларуси кадрового голода сделать это будет трудно. Но в целом социосистему Беларуси смерть даже такого человека, как Макей, не изменит, только смерть Лукашенко.
"К сожалению, так устроена аппаратная борьба, что даже смерть такого политика значительных изменений в международном положении Беларуси не произойдет. Да и интересно, даже если это убийство – это убили персонально Макея за что-то или это убийство целого направления белорусской политики. Поэтому надо быть очень осторожными", - заметил Арестович.
Новости Беларуси: последние события
- Американский институт Лансинга сообщает, что Владимир Путин намерен ликвидировать Александра Лукашенко. Кремлевскому диктатору нужно захватить контроль над Беларусью и приказать войску вступить в войну против Украины.
- Американские аналитики из института Лэнсинга считают, что Владимир Путин решил ликвидировать Александра Лукашенко, чтобы контролировать белорусскую армию. Если главным препятствием для участия войска в войне является самопровозглашенный президент, то такие действия логичны.
- У Беларуси нет высокой поддержки участия в войне. Однако есть определенное количество силовиков, которое будет следовать указаниям кремлевских оккупантов.