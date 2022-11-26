Об этом для 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что Москва давно не любит Лукашенко.

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"Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал", – отметил Фейгин.

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Лукашенко знает об угрозе

По словам правозащитника, у Кремля много вопросов к Лукашенко. Однако здесь уже финальная главная точка – для Путина сейчас нет ничего важнее войны, которую Россия проиграет.

Сопротивление Лукашенко вызывает межевое раздражение, которое может вызвать его ликвидацию. Однако Лукашенко тоже не глуп. Он думает о своей безопасности и знает, откуда есть угроза. Ее много и диктатор пытается защищаться, – сказал Фейгин.

Как отметил правозащитник, вероятно, у Лукашенко есть часть окружения, которому может доверять. Это представители армии и силовых структур.

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Лукашенко закончит, как и все диктаторы

Фейгин сказал, что когда смерть главы МИД Беларуси Макея была неожиданной, то это может еще больше напугать Лукашенко. Правозащитник убежден – белорусский диктатор закончит жизнь так же, как другие диктаторы в истории.

"У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать. В его ситуации люди становятся параноиками. Он следит за новостями", – отметил Фейгин.

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Он считает, что Лукашенко может попытаться манипулировать Западом и говорить о своем затруднительном положении. Эти нарративы продвигал уже мертвый глава МИД Беларуси. Фейгин сказал, что в условиях войны такое поведение Макея оказалось недопустимым для Кремля.

"Считаю, что для Лукашенко сейчас все плохо. Он должен выйти из ситуации. У Лукашенко есть каналы общения с Украиной и можно предположить, что он подошел к границе, где нужно что-то решать", – добавил Фейгин.