Потрібно розуміти, що ймовірність нападу може бути мінімального, середнього та високого рівня. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Чи є ознаки підготовки наступу
Як зауважує Коваленко, наразі не йдеться про те, що на території Білорусі формується ударне угруповання для захоплення певної великої території. На кшталт того, яке було сформоване станом на лютий 2022 року, коли розпочалося вторгнення з території Білорусі на північний плацдарм. Однак, наголошує військово-політичний оглядач, це не означає, що це угрупування не почне формуватися через тиждень – два.
Але щоб воно несло реальну загрозу для України, має бути від 35 – 40 тисяч особового складу та необхідна кількість техніки. Формування такого угрупування неможливо не побачити, на реалізацію потрібно до двох місяців. Фактично, сьогодні можемо казати про мінімальну загрозу,
– стверджує Олександр Коваленко.
Водночас важливо пам'ятати, додає він, що Білорусь – ворожа для нас держава, яка є співучасником російської агресії з першого дня війни. Саме з території країни здійснюються обстріли української території.
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Можливий наступ з Білорусі: останні новини
- Владімір Путін докладає максимум зусиль, аби втягнути Білорусь у війну проти України. Російський опозиціонер Марк Фейгін переконаний, що навіть з участю білоруської армії росіяни, звісно, не отримують жодних гарантій успіху, але без неї – вони просто приречені на провал.
- На думку аналітика Андрія Харука, військовий потенціал Білорусі – на рівні територіальної оборони Київської області. Ба більше, арсенали білоруської армії за останні декілька місяців достатньо виснажені постачанням Росії.
- Росіянам не вдасться зібрати необхідну кількість особового складу найближчими місяцями, аби наступати з Білорусі. Військовий експерт Олег Жданов зауважує: якщо тенденція буде зберігатися і ми триматимемо стабільно кількість російських втрат не менше батальйону на добу, то накопичити 100 000 угрупування – це взагалі план, який Росія не зможе реалізувати. Крім того, у неї закінчується озброєння, яке здатне виконувати бойові завдання.