Следует понимать, что вероятность нападения может быть минимального, среднего и высокого уровня. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Есть ли признаки подготовки наступления
Как отмечает Коваленко, пока речь не идет о том, что на территории Беларуси формируется ударная группировка для захвата определенной обширной территории. Вроде той, которая была сформирована по состоянию на февраль 2022 года, когда началось вторжение с территории Беларуси на северный плацдарм. Однако, отмечает военно-политический обозреватель, это не означает, что эта группировка не начнет формироваться через неделю – две.
Но чтобы она несла реальную угрозу Украине, должно быть от 35 – 40 тысяч личного состава и необходимое количество техники. Формирование такой группировки невозможно не увидеть, на реализацию нужно до двух месяцев. Фактически сегодня можем говорить о минимальной угрозе,
– утверждает Александр Коваленко.
В то же время важно помнить, добавляет он, что Беларусь – враждебное для нас государство, являющееся соучастником российской агрессии с первого дня войны. Именно с территории страны производятся обстрелы украинской территории.
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Возможное наступление из Беларуси: последние новости
- Владимир Путин прилагает максимум усилий, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Российский оппозиционер Марк Фейгин убежден, что даже с участием белорусской армии россияне, конечно, не получат никаких гарантий успеха, но без нее они просто обречены на провал.
- По мнению аналитика Андрея Харука, военный потенциал Беларуси – на уровне территориальной обороны Киевской области. Более того, арсеналы белорусской армии за последние несколько месяцев достаточно истощены поставками России.
- Россиянам не удастся собрать необходимое количество личного состава в ближайшие месяцы, чтобы наступать из Беларуси. Военный эксперт Олег Жданов отмечает: если тенденция будет сохраняться и мы будем держать стабильно количество российских потерь не меньше батальона в сутки, то накопить 100 000 группировку – это вообще план, который Россия не сможет реализовать. Кроме того, у нее заканчивается вооружение, способное выполнять боевые задачи.