Следует понимать, что вероятность нападения может быть минимального, среднего и высокого уровня. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Есть ли признаки подготовки наступления

Как отмечает Коваленко, пока речь не идет о том, что на территории Беларуси формируется ударная группировка для захвата определенной обширной территории. Вроде той, которая была сформирована по состоянию на февраль 2022 года, когда началось вторжение с территории Беларуси на северный плацдарм. Однако, отмечает военно-политический обозреватель, это не означает, что эта группировка не начнет формироваться через неделю – две.

Но чтобы она несла реальную угрозу Украине, должно быть от 35 – 40 тысяч личного состава и необходимое количество техники. Формирование такой группировки невозможно не увидеть, на реализацию нужно до двух месяцев. Фактически сегодня можем говорить о минимальной угрозе,

– утверждает Александр Коваленко.

В то же время важно помнить, добавляет он, что Беларусь – враждебное для нас государство, являющееся соучастником российской агрессии с первого дня войны. Именно с территории страны производятся обстрелы украинской территории.

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