По мнению Олега Жданова, в ближайшие месяцы они не смогут собрать стотысячную группировку. Более того, Россия уже оттуда забирает людей, считая, что их должным образом подготовила белорусская армия. Об этом военный эксперт сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.

Примечательно Новое вторжение с Севера: в разведке четко ответили, есть ли угрозы в конце ноября

Нереальный план

По словам Жданова, в учебных центрах белорусские инструкторы действительно готовят мобилизованных, которых привозят из России. Причем туда их завозили эшелонами, а оттуда вывозили в экстренном порядке самолетами.

Если тенденция будет сохраняться и мы будем держать стабильно количество российских потерь не меньше батальона в сутки, то я думаю, что накопить там 100 000 солдат – это вообще план, который Россия не сможет реализовать.

– убежден Жданов.

Кроме того, добавляет он, у государства-агрессора заканчивается вооружение, которое сегодня можно поставить в строй, чтобы оно было способно выполнять боевые задания.

Жданов о повторном наступлении из Беларуси – забирают военных: смотрите видео

Путин хочет втянуть Беларусь в войну: последние новости