На думку Олега Жданова, найближчі місяці вони не зможуть зібрати стотисячне угруповання. Ба більше, Росія вже звідти забирає людей, вважаючи, що білоруська армія їх належним чином підготувала. Про це військовий експерт сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.
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Нереальний план
За словами Жданова, у навчальних центрах білоруські інструктори справді готують мобілізованих, яких привозять із Росії. Причому туди їх завозили ешелонами, а звідти вивозять в екстреному порядку літаками.
Якщо тенденція буде зберігатися і ми триматимемо стабільно кількість російських втрат не менше батальйону на добу, то я думаю, що накопичити там 100 000 солдатів – це взагалі план, який Росія не зможе реалізувати,
– переконаний Жданов.
Крім того, додає він, у держави-агресорки закінчується озброєння, яке сьогодні можна поставити в стрій, щоб воно було здатне виконувати бойові завдання.
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Росія хоче втягнути Білорусь у війну: останні новини
- Владімір Путін все ще намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Російський опозиціонер Марк Фейгін переконаний, що навіть з участю білоруської армії росіяни, звісно, не отримують жодних гарантій успіху, але без неї – вони просто приречені на провал.
- Як стверджує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Білорусь може сформувати приблизно 15 – 16 батальйонних тактичних груп. Проте вони не отримають належного забезпечення.
- Американський інститут Лансінга повідомляє, що Владімір Путін має намір ліквідувати Алєксандра Лукашенка, щоб захопити контроль над Білоруссю і дати наказ війську вступити у війну проти України. Політолог Олександр Антонюк запевняє, що це цілком реальний сценарій.
- На думку аналітика Андрія Харука, військовий потенціал Білорусі – на рівні територіальної оборони Київської області. Ба більше, арсенали білоруської армії за останні декілька місяців достатньо виснажені постачанням Росії.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко припускає, що Білорусь потрібна Кремлю не лише як плацдарм для обстрілів. Може йтися про конфронтацію з НАТО із розширенням війни, щоб Росія проводила перемовини з Альянсом.