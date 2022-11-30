Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале Фейгин LIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он добавил, что Лукашенко находится в сложных созависимых отношениях с "великой ордой".

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Лукашенко лучше остаться дома

По мнению советника главы ОПУ, глава Беларуси "испытывает постоянную угрозу быть отравленным".

Летишь в Москву и не знаешь, каким чаем там тебя напоят или за какую ручку возьмешься. Такова судьба у людей, которые "петляли и не выпетляли". Ему лучше сослаться на то, что заболел ревматизмом, и сидеть дома,

– считает Арестович.

Армия Беларуси не готова к войне

Он отмечает, что требовать от Лукашенко можно чего угодно, вопрос в том, готова ли белорусская армия участвовать хоть в какой-либо военной операции.

"Мой ответ: нет, не готова. Армия сейчас в состоянии очень низкой боеспособности", – подчеркнул Арестович.

Он отметил, что говорится даже не о мотивации белорусских военных, а об обеспечении армии на материальном уровне.

Готовность военной техники, ремонтной базы, обеспечения – низкая. Не говоря уже о морали. Поэтому я не очень боюсь того, что белорусская армия будет участвовать в войне. Даже не склонен серьезно это рассматривать,

– подчеркнул Арестович.

Обратите внимание! 26 ноября внезапно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей. Он делал лживые заявления о войне в Украине. В сентябре заявлял, что в Беларуси обещают, что их страна не собирается наносить удар по Украине.

Арестович рассказал о боеспособности белорусской армии: смотрите видео

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