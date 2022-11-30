Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале Фейгин LIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он добавил, что Лукашенко находится в сложных созависимых отношениях с "великой ордой".
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Лукашенко лучше остаться дома
По мнению советника главы ОПУ, глава Беларуси "испытывает постоянную угрозу быть отравленным".
Летишь в Москву и не знаешь, каким чаем там тебя напоят или за какую ручку возьмешься. Такова судьба у людей, которые "петляли и не выпетляли". Ему лучше сослаться на то, что заболел ревматизмом, и сидеть дома,
– считает Арестович.
Армия Беларуси не готова к войне
Он отмечает, что требовать от Лукашенко можно чего угодно, вопрос в том, готова ли белорусская армия участвовать хоть в какой-либо военной операции.
"Мой ответ: нет, не готова. Армия сейчас в состоянии очень низкой боеспособности", – подчеркнул Арестович.
Он отметил, что говорится даже не о мотивации белорусских военных, а об обеспечении армии на материальном уровне.
Готовность военной техники, ремонтной базы, обеспечения – низкая. Не говоря уже о морали. Поэтому я не очень боюсь того, что белорусская армия будет участвовать в войне. Даже не склонен серьезно это рассматривать,
– подчеркнул Арестович.
Арестович рассказал о боеспособности белорусской армии: смотрите видео
Наступление из Беларуси: последние новости
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- Руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко считает, что Кремль приготовил для белорусов роль плацдарма для войны против Украины, но не видно практических шагов. Лукашенко впоследствии может оправдываться и врать, что сопротивлялся России. Однако эксперт предполагает – Кремль может устранить самопровозглашенного Лукашенко и взять все под свой контроль.