Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Как оказалось, Путин и Лукашенко договорились вскоре встретиться.

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О чем говорили Путин и Лукашенко

Лукашенко и Путин обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий;

Президенты обсудили повестку дня будущего в Киргизии саммита Евразийского экономического союза;

Также они договорились в течение года организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси и России.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились встретиться в декабре. Официально – для обсуждения экономики. Цель встречи – обсуждение "практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов".

Лукашенко могут отравить в Москве

Напомним, что Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным в Москве. Вероятно, российский диктатор потребует от своего белорусского коллеги, чтобы вооруженные силы Беларуси приняли участие в так называемой СВО.

Алексей Арестович считает, что Лукашенко "испытывает постоянную угрозу быть отравленным".

"Летишь в Москву и не знаешь, каким чаем там тебя напоят или за какую ручку возьмешься. Такова судьба у людей, которые "петляли и не выпетляли". Ему лучше сослаться на то, что заболел ревматизмом, и сидеть дома", – заявил Арестович.

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