Росія хоче підсилити свою ослаблену армію за допомогою співпраці з Білоруссю. Про це під час єдиного телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

До теми Путін і Лукашенко обговорюватимуть три основні теми, – білоруський опозиціонер

Що хоче Росія від Білорусі

Юсов сказав, що на переговорах у Мінську Росія намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для ослабленої російської армії.

Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів,

– сказав він.

Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка