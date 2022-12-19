Росія хоче підсилити свою ослаблену армію за допомогою співпраці з Білоруссю. Про це під час єдиного телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.
До теми Путін і Лукашенко обговорюватимуть три основні теми, – білоруський опозиціонер
Що хоче Росія від Білорусі
Юсов сказав, що на переговорах у Мінську Росія намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для ослабленої російської армії.
Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів,
– сказав він.
Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка
- Путін 19 грудня прилетів до Мінська і провів переговори з Путіним. Деталі переговорів наразі не кажуть, але українська влада переконана, що російський диктатор схилятиме Білорусь до прямої участі у війні.
- Натомість радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що для того, аби мати хоч якусь перемогу для своїх громадян, Путін планує перетворити Білорусь на частину Росії юридично.
- Лукашенко сказав, що під час перемовин були схвалені "певні рішення", а Путін повідомив що обговорив з Лукашенком створення єдиної оборонної сфери між країнами.
- Також було сказано, що Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань й нібито хочуть займатися створенням нової військової техніки.