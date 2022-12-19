Именно с утра, когда должен был прилететь Путин, министерство обороны Беларуси закончило внезапную проверку вооруженных сил. В то же время минобороны России заявило, что проходят батальонные учения подразделений российских вооруженных сил на территории Беларуси. Интересно, что минобороны Беларуси на это никак не отреагировало. Об этом 24 канала рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко.

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"Чья это территория – Беларуси или России? И каким образом там проходят обучение без ведома министерства обороны Беларуси? Это еще раз подчеркивает статус оккупированной территории. Все что хотят россияне в военном плане – они там и будут делать", – акцентирует Латушко.

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Что будут обсуждать диктаторы

По мнению Латушка, военно-политическая тематика однозначно будет обсуждаться. Для этого прибыли Шойгу и Лавров. Так, будут подниматься вопросы:

взаимодействия в рамках совместной группировки вооруженных сил;

создания совместной армии Беларуси и России;

концентрации резервов для использования "Белорусского балкона" в интересах России.

В этой ужасной войне для Путина Беларусь стратегически важна – по крайней мере как создание угрозы применения силы в отношении Украины, чтобы стягивать ВСУ к границам,

– утверждает глава Объединенного переходного комитета Беларуси.

И этот инструмент, уверен он, Путин никогда не откажется использовать.

Насколько возможно реальное наступление с Севера

До встречи диктаторов, отмечает Латушко, говорилось о том, что через 1,5 – 2 месяца возможен сценарий реальной агрессии. Сегодня же говорить о формировании ударной группировки не приходится. Впрочем, подготовка белорусских военных уже лучше, чем подготовка российских мобилизованных на территории Беларуси.

Представить себе, что возглавлять это наступление будут белорусские вооруженные силы, я вряд ли могу. Настроения очень неоднозначны. Да, есть головорезы. Есть люди, одурманенные пропагандой. Есть безумцы, которые готовы идти насмерть в Украину при Путине и Лукашенко. Не будем скрывать,

– замечает Латушко.

Таких людей, говорит он, действительно есть львиная доля. Но говорить о том, что белорусы могут быть ключевой силой агрессии, не приходится.