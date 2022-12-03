По информации белорусских СМИ, на самом деле на самолете кремлевского диктатора находился министр обороны России Сергей Шойгу. Он прибыл в Минск на встречу со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, пишет 24 канал.

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Какова цель встречи

Министры обсудили вопросы "двустороннего военного и военно-технического сотрудничества". Шойгу и Хренин внесли изменения в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Следует отметить, что последние изменения туда были внесены еще 19 декабря 1997 года. По результатам встречи приспешники Путина и Лукашенко подписали соответствующий Протокол между Республикой Беларусь и Россией о внесении изменений.

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Обратите внимание! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что угроза наступления из Беларуси будет существовать всегда. По оценкам разных специалистов, на территории Беларуси нет никаких признаков формирования ударной группировки. Несмотря на это, процесс его формирования может начаться и в ближайшее время, и через несколько месяцев. Потому за этой ситуацией нужно тщательно следить.

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