По информации белорусских СМИ, на самом деле на самолете кремлевского диктатора находился министр обороны России Сергей Шойгу. Он прибыл в Минск на встречу со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, пишет 24 канал.
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Какова цель встречи
Министры обсудили вопросы "двустороннего военного и военно-технического сотрудничества". Шойгу и Хренин внесли изменения в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Следует отметить, что последние изменения туда были внесены еще 19 декабря 1997 года. По результатам встречи приспешники Путина и Лукашенко подписали соответствующий Протокол между Республикой Беларусь и Россией о внесении изменений.
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- 1 декабря Беларусь покинули носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Враг решил переместить из страны Лукашенко к аэродрому "Саваслейка" в России сразу три борта.
- Перед этим в Беларусь прилетела группа русских генералов. Также зафиксирован неизвестный VIP-борт. Заметим, что тогда пропагандисты ничего об этом не сообщали. Известно, что 1 декабря Лукашенко провел совещание с силовым блоком своей страны.
- В американском Институте Лансинга вообще считают, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко. Российский диктатор стремится установить контроль в Беларуси и использовать войска против Украины.