Песков заявил, что Путин приедет на Донбасс "со временем". Очень интересно, когда это "со временем" наступит, поскольку за годы оккупации Донецка и Луганска диктатор ни разу туда не приехал. Об этом сообщает 24 канал.

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Украина устроила бы пышный прием

Активист Сергей Стерненко посоветовал Путина прогуляться у складов с боеприпасами и знаменитого "родничка" в Макеевке.

Прессек Путина Песков заявил, что Путин когда-нибудь посетит Донбасс. Есть предложения по локациям: ресторан "Сепар", лифты в Донецке, склады с боеприпасами, "генпрокуратура ЛНР", родничек,

– написал Стерненко.

В России "подгорает" из-за визитов Зеленского на прифронтовые территории

Пока Путин укрылся в бункере и периодически выходит на свет, чтобы имитировать бурную политическую деятельность в стране, президент Украины выезжает на прифронтовые территории и в регионы, освобожденные от российской оккупации.

В частности, Зеленский был в освобожденном Изюме, Херсоне, а также в Николаеве и Запорожье. Россияне буквально взрываются от этих визитов. Они не понимают, почему российское командование "ничего с этим не делает". Нравственный дух русских захватчиков из-за этого падает еще больше.

Однако это не главное. Самое главное, что в те населенные пункты, куда пришла Россия со своим "миром", приходят разрушения. Гуманитарный кризис, отсутствие тепла, связи и воды – так уже более полугода живут украинцы на территориях, которые сумели захватить оккупанты. И Путину их судьбы отнюдь не интересны.