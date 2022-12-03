За інформацією білоруських ЗМІ, насправді на літаку кремлівського диктатора був міністр оборони Росії Сєргей Шойгу. Він прибув до Мінська на зустріч зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним, пише 24 канал.

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Яка мета зустрічі

Міністри обговорили питання "двостороннього військового та військово-технічного співробітництва". Шойгу та Хренін внесли зміни до російсько-білоруської угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Варто зазначити, що останні зміни туди внесли ще 19 грудня 1997 року. За результатами зустрічі маріонетки Путіна і Лукашенка підписали відповідний Протокол між Республікою Білорусь та Росією про внесення змін.

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Зверніть увагу! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що загроза наступу з Білорусі буде існувати завжди. За оцінками різних фахівців, наразі на території Білорусі немає жодних ознак формування ударного угруповання. Попри це, процес його формування може початися і найближчим часом, і через кілька місяців тощо. Тому за цією ситуацією потрібно ретельно стежити.

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