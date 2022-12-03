За інформацією білоруських ЗМІ, насправді на літаку кремлівського диктатора був міністр оборони Росії Сєргей Шойгу. Він прибув до Мінська на зустріч зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним, пише 24 канал.
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Яка мета зустрічі
Міністри обговорили питання "двостороннього військового та військово-технічного співробітництва". Шойгу та Хренін внесли зміни до російсько-білоруської угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.
Варто зазначити, що останні зміни туди внесли ще 19 грудня 1997 року. За результатами зустрічі маріонетки Путіна і Лукашенка підписали відповідний Протокол між Республікою Білорусь та Росією про внесення змін.
Шойгу та Хренін підписують договір про "військове співробітництво": відео
Загроза нового наступу з Білорусі: що відомо
- 1 грудня Білорусь покинули носії гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Ворог вирішив перемістити з країни Лукашенка до аеродрому "Саваслейка", що у Росії, відразу три борти.
- Перед тим до Білорусі прилетіла група російських генералів. Також зафіксували невідомий VIP-борт. Зауважимо, що пропагандисти тоді нічого про це не повідомляли. Відомо, що 1 грудня Лукашенко проводив нараду з силовим блоком своєї країни.
- В американському Інституті Лансінга взагалі вважають, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка. Російський диктатор прагне встановити контроль в Білорусі і використати війська проти України.