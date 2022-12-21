Об этом пишут белорусские телеграм-каналы, информирует 24 канал. Кстати, США отслеживают размещение российских войск в Беларуси.
Обратите внимание Россия может создать в Беларуси ударную группировку мобилизованных, – Резников
В Беларуси перекрыли районы
Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области,
– говорится в документе совета министров Беларуси.
Отмечается, что ограничения не распространяются на физических лиц, въезжающих для служебных обязанностей, к месту жительства и родственникам.
К слову, эти районы были задействованы в наступлении российских войск в Киевскую и Черниговскую области 24 февраля.
Где расположены эти районы / Карта
Уже есть соответствующий документ / Скриншот
Есть ли угроза нападения из Беларуси
- В Минобороны говорят, что риск наступления из Беларуси существует, поскольку она системно поддерживает Россию и позволяет атаковать нашу страну со своей территории. Однако министр обороны Алексей Резников заявил, что о вступлении в войну именно белорусских военных речь не идет.
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Пока ударных группировок нет, на их создание нужно время. Резников подчеркнул, что наши военные и силы обороны готовы к такому сценарию.
- Военные эксперты отмечают, что в Беларуси должно быть сосредоточено не менее 200 – 300 тысяч человек, бронетехника, артиллерия, ракетные войска, большое количество автомобильной техники и так далее. Впрочем, говорить о том, что в скором времени начнется атака со стороны Беларуси – покаа рано. Пока все маневры не имеют военного значения.