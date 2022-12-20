Об этом в эфире национального телемарафона сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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"Когда мы говорим о зимнем периоде, то оцениваем готовность россиян через свой мобилизационный резерв создать потенциальную ударную группировку", – сказал министр.
Требуется время
По словам Резникова, существует риск наступления из Белоруссии, поскольку она системно поддерживает Россию и позволяет атаковать со своей территории. Однако не говорится о вступлении в войну именно белорусских военных.
Привлечение армии Беларуси – это другой вопрос. Сейчас ударных группировок нет, им нужно время, но мы это увидим. Наши военные и силы обороны готовы к этому, – сказал Резников.
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