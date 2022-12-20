Про це в ефірі національного телемарафону сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Коли ми говоримо про зимовий період, то оцінюємо готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угруповання", – сказав міністр.

Потрібен час

За словами Резнікова, існує ризик наступу з Білорусі, оскільки вона системно підтримує Росію та дозволяє атакувати зі своєї території. Проте не мовиться про вступ у війну саме білоруських військових.

Залучення армії Білорусі – це інше питання. Зараз ударних угруповань немає, їм потрібен час, але ми це побачимо. Наші військові та сили оборони готові до цього, – сказав Резніков.

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