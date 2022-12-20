Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, Путін не просто так привіз з собою величезну делегацію із найближчого оточення. Там навіть був особистий помічник російського диктатора та колишній посол в США Юрій Ушаков, який безпосередньо курує питання відносин Росії із Заходом.

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На думку Юнуса, Росія намагається визначити, коли таки вона зможе кінцево схилити Білорусь до участі у війні проти України.

Основна ціль візиту – "прозондувати" всі можливі варіанти на випадок того, коли і в який момент можна буде кінцево схилити чи змусити Лукашенка до війни. Якщо він буде сильно впиратися, то Путіну не буде складно його змістити. Але він розуміє, що може більше програти. Бо другого Лукашенка не знайде,

– зазначив Юнус.

Білорусь сьогодні повністю окупована

Як наголосив Юнус, можливості Кремля на території Білорусі за останні 2 роки суттєво посилилися. Лукашенко завдячує Росії, що зміг втриматися при владі після протестів.

Утім, попри серйозний російський вплив, білоруське населення не є настільки зазомбованим, як російське. Вони взагалі не хочуть воювати. Якщо Лукашенко почне примушувати армію йти проти України, то можуть знову початися масштабні протести, чого Путіну явно непотрібно.

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Чи вийде змусити Лукашенка вступити у війну, чи ні – лейтмотив візиту. Путін 3 роки туди не літав. Лукашенко сам 7 чи 8 разів їхав в Росію. Тому робіть висновки, що такого сталося і що там в документах такого, що Путін зібрав ближнє оточення і прилетів до Мінська,

– розповів Юнус.

Політолог вважає, що Лукашенко все ж таки спробує відвернутися від участі у війні в Україні. Однак це стає все важче робити.

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