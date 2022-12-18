Як зазначив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лайтенант Сергій Наєв, у Путіна чітка мета візиту до Мінська. Він намагатиметься переконати Лукашенка долучитися до операції на суходолі. Досі Білорусь своїх солдатів на фронт не відправляла.

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Путін продовжить тиск на Білорусь

Як зазначає Наєв, диктатор з Кремля не просто так проводив службову нараду з Шойгу, Герасимовим і Суровикиним. Під час цієї самої зустрічі диктатор зі своїми посіпаками обговорювали найближчі та середньострокові перспективи. І саме після цього обговорення з'явилася інформація про поїздку Путіна до Лукашенка.

На наш погляд, під час цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Білорусі до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі,

– наголосив Наєв.

Думки щодо візиту Путіна розділилися