Як повідомив помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко, військово-політичне керівництво обох країн проведе переговори. Верхівки білоруської та російської влади обговорюватимуть співпрацю країн, передає 24 канал.

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Яка мета зустрічі

Два диктатори та їхні посіпаки планують обговорити процес реалізації раніше ухвалених "союзних програм". Зокрема, спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

Окрім того, Лукашенко заявив, що хоче обговорити з Путіним "прийняття невідкладних рішень, пов'язаних з економікою та стабільністю фінансових систем". На зустрічі розглянуть актуальні теми "міжнародного та регіонального порядку денного".

Ймовірно, що бункерний диктатор вже традиційно намагатиметься переконати Лукашенка вступити у війну проти України.

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