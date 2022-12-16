Як повідомив помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко, військово-політичне керівництво обох країн проведе переговори. Верхівки білоруської та російської влади обговорюватимуть співпрацю країн, передає 24 канал.
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Яка мета зустрічі
Два диктатори та їхні посіпаки планують обговорити процес реалізації раніше ухвалених "союзних програм". Зокрема, спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.
Окрім того, Лукашенко заявив, що хоче обговорити з Путіним "прийняття невідкладних рішень, пов'язаних з економікою та стабільністю фінансових систем". На зустрічі розглянуть актуальні теми "міжнародного та регіонального порядку денного".
Ймовірно, що бункерний диктатор вже традиційно намагатиметься переконати Лукашенка вступити у війну проти України.
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Що відомо про ймовірний новий наступ росіян
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників.
- Міністр оборони України попереджає, що Путін готує масштабний наступ у новому році. Проте військові експерти кажуть, що це може статися в січні. Резніков очікує, що Росія продовжуватиме мобілізувати своїх громадян. Адже, за його словами, основна тактика російських командирів – це м'ясорубка.
- Олексій Арестович заявив, що окупанти ретельно готують свої військові підрозділи. Така підготовка обумовлюється тим, що загарбники готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши декілька серйозних ударів по наших військах.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни запевняють, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.
- Більше про ризик масштабного наступу росіян читайте за посиланням.