Как сообщил помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко, военно-политическое руководство обеих стран проведет переговоры. Верхушки белорусских и российских властей будут обсуждать сотрудничество стран, передает 24 канал.

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Какова цель встречи

Два диктатора и их приспешники планируют обсудить процесс реализации ранее принятых "союзных программ". В частности, совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.

Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным "принятие безотлагательных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем". На встрече рассмотрят актуальные темы "международной и региональной повестки дня".

Вероятно, бункерный диктатор уже традиционно будет пытаться убедить Лукашенко вступить в войну против Украины.

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