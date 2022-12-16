Белорусско-российские переговоры пройдут во Дворце Независимости. Об этом сообщили подконтрольные Лукашенко телеграмм-каналы, информирует 24 канал.

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Два диктатора встретятся в Минске

Заметим, что в Кремле уже подтвердили визит Путина в Беларусь. Вместе с ним приедет и большая правительственная делегация. Разговоры сначала пройдут в широком кругу, а дальше тет-а-тет. В конце даже вроде бы пройдет пресс-конференция.

Два диктатора планируют обсудить процесс реализации ранее принятых "союзных программ". В частности, совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.

Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным "принятие безотлагательных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем". На встрече рассмотрят актуальные темы "международной и региональной повестки дня". Вероятно, бункерный диктатор уже традиционно будет пытаться убедить Лукашенко вступить в войну против Украины.

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Обратите внимание! В начале декабря в Беларусь прилетел президентский самолет Путина. Впрочем, российского диктатора на борту не было. Минск посетил министр обороны Шойгу. Он подписал договор со своим белорусским коллегой о "военном сотрудничестве".