Не исключено, что введение смертной казни за госизмене является одним из шагов в рамках подготовки к участию Беларуси в войне против Украины. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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Беларусь может готовиться для участия в войне
Палата представителей Беларуси недавно одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену. Наивысшее наказание планируют применять к военнослужащим и представителям власти.
Не исключено, что такие действия режима Лукашенко (введение казни за госизмену – 24 канал) являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины,
– подчеркнул Алексей Громов.
Также он отметил, что на прошлой неделе в приграничных с Украиной районах Брестской области проводилась агитация добровольцев для вступления в подразделения терробороны. Кстати, вероятным кандидатам открыто сообщали, что в случае введения военного положения им выдадут оружие и амуницию. Основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений терробороны.
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Что происходит в Беларуси: последние новости
- В британской разведке сообщили, что на северо-западе Беларуси, на расстоянии от украинской границы бойцы Лукашенко проводят учения. Кроме того, недавно Россия перебросила в соседнее государство дополнительные подразделения своих "мобиков".
- Аналитики Минобороны Великобритании отметили, что белорусские войска, проводящие учения, и российские подразделения в настоящее время вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины. Заметим, что такого же мнения наши силовые и разведывательные ведомства.
- 14 декабря в белорусском аэропорту в Мачулищах приземлился российский самолет А-50 "Сергей Атаянц". Он изучает цели атак по Украине. Этот российский самолет может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.
- В Белоруссии проверяют боеготовность армии. По меньшей мере, 20 танков переправляют на полигон в Гродно.
- Руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько рассказал 24 каналу, что есть предположение, что под видом боевой подготовки происходит ротация белорусских войск, находящиеся вблизи границы. Активность там выше, чем обычно. Однако важно понимать, что нет критического количества техники и личного состава.