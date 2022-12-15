В частности, 13 декабря 2022 года Беларусь провела внеочередную проверку боевой готовности своих войск. В Минобороны Британии оценили угрозу наступления белорусских и российских войск на Север Украины.
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Сил в Беларуси все еще недостаточно
Отмечают, что военные учения проходят на северо-западе Беларуси, вдали от украинской границы. Кроме того, Россия недавно перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов.
Белоруссия сыграла ключевую роль в обеспечении наступления России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако белорусские войска, которые проводят учения, и российские подразделения вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины,
– считают аналитики Минобороны Британии.
Такого же мнения украинские силовые и разведывательные ведомства. Вероятно, белорусский диктатор изо всех сил пытается создать впечатление новой угрозы, а вот решиться на вторжение не сможет, ведь просто нет достаточно сил. И он и Путин это понимают.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- 14 декабря в аэропорту в Мачулищах, что в Беларуси, приземлился российский самолет А-50 "Сергей Атаянц" – он изучает цели для атак. Предварительно в Беларусь прилетели 3 истребителя МиГ-31К.
- Минимум 20 танков перебросили на полигон под Гродно. Также есть информация, что к проверке будут привлечены несколько механизированных батальонов.
- Руководитель телеграм-канала "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько отметил, что есть предположение, что под видом боевой подготовки идет ротация белорусских войск, которые находятся возле границы. Сейчас там активность выше обычного. Но важно понимать, что нет того критического количества техники и личного состава.