Зокрема, 13 грудня 2022 року Білорусь провела позачергову перевірку бойової готовності своїх військ. В Міноборони Британії оцінили загрозу наступу білоруських та російських військ на Північ України.

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Сил у Білорусі все ще недостатньо

Зазначають, що військові навчання проходять на північному заході Білорусі, на відстані від українського кордону. Крім того, Росія нещодавно перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.

Білорусь відіграла ключову роль у забезпеченні наступу Росії на Київ 24 лютого 2022 року. Однак білоруські війська, які проводять навчання, та російські підрозділи наразі навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України,

– вважають аналітики Міноборони Британії.

Такої ж думки українські силові та розвідувальні відомства. Ймовірно, білоруський диктатор з усіх сил намагається створити враження нової загрози, а ось наважитись на вторгнення не зможе, адже просто не має достатньо сил. І він, і Путін це розуміють.

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