Однак у Білорусі досі недостатньо військ для нападу. Кількість тих, хто готовий виконувати бойові завдання, хоч і ще не був "обстріляний" сягає 15 тисяч. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Білоруських військ замало для наступу з Півночі
За його словами, таке угруповання військових, вочевидь, не зможе виконати завдання вздовж лінії кордону України з Білоруссю, адже мова йде про тисячу кілометрів.
Якщо вже Росія й справді залучатиме білоруські війська, то більш реальним є те, що їх перекинуть на якийсь із активних напрямків фронту, наприклад, у район Сватове – Кремінна. Логістично це – оптимальний варіант для виконання такого роду перекидання військ, тобто в принципі білоруські підрозділи можуть завести на Донбас.
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Чи може Лукашенко відправити армію в Україну
Однак військовий експерт не вважає, що і це буде зроблено, адже риторика Лукашенка останнім часом показує, що він продовжує каламутити воду та розповідати Путіну казки про підготовку нападу на Білорусь з трьох боків.
Він своїх солдатів не віддасть. Це його опора, опора його окупаційного режиму, тому навряд чи він виконає такого роду завдання,
– переконаний Світан.
Водночас виконанню наказу поїздити по Білорусі, покататися на танках у різних напрямках, виконуючи задачі бойової підготовки, не заважає нічого. Цим білоруська армія зараз і займається, створюючи картинку, яку ще й можна підсвітити в інформаційному полі.
Перевірка бойової готовності армії Білорусі: що відомо
- 13 грудня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Лукашенко почав перевірку боєготовності військ, а 38 окрема десантно-штурмова бригада вже покинула свій пункт дислокації у Бресті та почала рух у напрямку південного сходу.
- В американському Інституті вивчення війни проаналізували ці дії і вважають, що це не є прикриттям для зосередження білоруських або російських сил для вторгнення в Україну.
- Аналітики кажуть, що це розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій, які припускають, що армія Білорусі долучиться до російського вторгнення в Україну.