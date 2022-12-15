Не виключено, що запровадження смертної кари за держзраду є одним з кроків у межах підготовки до участі Білорусі у війні проти України. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
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Білорусь може готуватися до участі у війні
Палата представників Білорусі нещодавно схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду. Найвище покарання планують застосовувати до військовослужбовців і представників влади.
Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка (запровадження страти за держзраду – 24 канал) є одним з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України,
– наголосив Олексій Громов.
Також він зазначив, що минулого тижня у прикордонних з Україною районах Брестської області проводили агітацію добровольців для вступу до тероборони. До речі, ймовірним кандидатам відкрито повідомляли, що у разі запровадження воєнного стану, їм видадуть зброю та амуніцію. Основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони.
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Що відбувається в Білорусі: останні новини
- У британській розвідці повідомили, що наразі на північному заході Білорусі, на відстані від українського кордону бійці Лукашенка проводять навчання. Окрім того, нещодавно Росія перекинула до сусідньої держави додаткові підрозділи своїх "мобіків".
- Аналітики Міноборони Великої Британії зазначили, що білоруські війська, які проводять навчання, та російські підрозділи наразі навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України. Зауважимо, що цю думку підтримують і наші силові та розвідувальні відомства.
- 14 грудня у білоруському аеропорту в Мачулищах приземлився російський літак А-50 "Сергій Атаянц". Він вивчає цілі для атак по Україні. Цей російський літак може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.
- У Білорусі перевіряють боєготовність армії. Щонайменше 20 танків переправляють на полігон у Гродно.
- Керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько розповів 24 каналу, що є припущення, що під виглядом бойової підготовки відбувається ротація білоруських військ, що перебувають поблизу кордону. Активність там вища, ніж зазвичай. Однак, важливо розуміти, що немає критичної кількості техніки й особового складу.